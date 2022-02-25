МЭР начало отбор банков для программы льготного кредитования участников СЭЗ Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития России объявило о начале отбора российских кредитных организаций в качестве уполномоченных банков для участия в программе льготного кредитования для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе МЭР.

"Прием заявок начнется с 25 февраля 2022 года и продлится 20 дней. По условиям указанной программы процентная ставка по кредиту, предоставленному участнику свободной экономической зоны на реализацию инвестиционного проекта, компенсируется в размере ключевой ставки Банка России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что процентная ставка по кредитному договору не может превышать двукратный размер ключевой ставки Банка России. "К привлекательным условиям для участников свободной экономической зоны добавится еще один положительный аспект - льготное кредитование. Это дополнительная преференция для участников СЭЗ в виде получения кредитных средств по льготным ставкам в уполномоченном банке. Как следствие, это даст виток для привлечения в экономику региона новых инвестиций и реализации проектов", - приводятся в сообщении слова вице-премьера - министра финансов Крыма Ирины Кивико.

По мнению вице-губернатора Севастополя Марии Литовко, "программа позволит расширить перечень льготных финансовых инструментов, доступных для участников СЭЗ, что безусловно повысит заинтересованность бизнеса в реализации инвестиционных проектов в Севастополе". "Новая программа позволит за счет предоставления участникам СЭЗ льготного кредитования существенно увеличить объем инвестиций в существующие и новые инвестиционные проекты на территории города Севастополя", - отметила Литовко, которую также цитирует пресс-служба.

Программа льготного кредитования участников СЭЗ вступила в силу с 1 января 2022 года, говорится в сообщении. "Программа <…> окажет положительное влияние на инвестиционный климат Крыма и позволит увеличить число реализуемых на полуострове инвестиционных проектов за счет снижения расходов по привлекаемому в уполномоченных банках финансированию", - отметил вице-президент - директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий, его слова также приводятся в сообщении.

Результаты отбора будут размещены на официальном сайте министерства экономического развития Российской Федерации15 апреля. Субсидии на участие предоставляются российским кредитным организациям для обеспечения выдачи кредитов участникам СЭЗ в рамках бюджетных средств, доведенных до Минэкономразвития России на соответствующий период. Общий размер предоставляемой уполномоченным банкам субсидии составит 1 млрд рублей.

С момента создания СЭЗ в Крыму на 1 руб. предоставляемых льгот резидентам приходится 3,77 руб. инвестиций. По состоянию на конец 2020 г. участниками СЭЗ вложено 207 млрд руб. инвестиций в экономику региона, создано более 75 тысяч рабочих мест. Свободные экономические зоны начали действовать в Крыму и Севастополе с 2015 года. Их резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество сроком на десять лет, земельного налога на три года и ввозных таможенных пошлин и налогов. Кроме того, земельные участки предоставляются резидентам СЭЗ без проведения торгов.