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S7 отменяет все рейсы авиакомпании в Европу с 26 февраля по 13 марта

Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 отменяет все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта на фоне закрытия воздушного пространства несколькими странами Европы. Об этом говорится в сообщении перевозчика. Всего под отмену попадут рейсы в 16 городов.

"В связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами S7 Airlines приняла решение отменить все рейсы авиакомпании в Европу с 26 февраля по 13 марта. Это рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж. Продажа билетов на эти рейсы после 13 марта временно приостановлена", - говорится в сообщении.

Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета.

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