НТЭК инвестирует 19 млрд рублей в модернизацию топливохранилищ после разлива на ТЭЦ

ТАСС, 25 февраля. Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, дочка "Норникеля") инвестирует 19 млрд рублей в топливохранилища аварийного топлива после разлива на ТЭЦ в Норильске. Об этом на совещании в Совете федерации сообщил гендиректор компании Сергей Липин.

НТЭК эксплуатирует в Норильске три газовых ТЭЦ. В мае 2020 года один из топливных резервуаров на Норильской ТЭЦ-3 разрушился, вылилось 20 тыс. т нефтепродуктов. Дизельное топливо используется как резервное, на случай аварийных отключений газопровода.

"Общая стоимость реконструкции порядка 19 млрд рублей, и 2 млрд рублей мы уже потратили на техническое поддержание топливных объектов", - сообщил Липин. По его словам, после аварии были проведены неплановых обследования и ремонты топливных резервуаров, на ТЭЦ-3 проведен демонтаж поврежденного резервуара, реализован проект технического перевооружения. На всех топливохранилищах установлены автоматизированные системы мониторинга состояния резервуаров и насосных станций.

В результате реконструкции на ТЭЦ будут установлены резервуары с объемом хранения топлива в 10 тыс. тонн, ранее на станциях были резервуары вместимостью от 10 до 30 тыс. тонн. На ТЭЦ-2 планируется завершить реконструкцию до конца декабря 2023 года, на ТЭЦ-1 - до декабря 2024 года, на ТЭЦ-3 в конце 2025 года.

Ранее сообщалось, что в 2022 году компания планировала завершить рекультивацию оставшейся части земель общей площади порядка 27 гектар. Арбитраж Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд руб. за ущерб экологии. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд руб. "Норникель" полностью ее оплатил.