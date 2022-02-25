Банкиры предложили ЦБ создать единый орган для принятия неотложных мер поддержки

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ассоциация банков России предложила ЦБ создать единый орган для принятия неотложных мер поддержки для банков, которые имеют корреспондентские счета в организациях, подпавших под санкции. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Ассоциация банков России направила письма в Банк России и правительство РФ с просьбой разъяснить дальнейшие действия российских банков, имеющих корреспондентские счета в организациях, подпавших под санкции. В письме также содержится предложение создать в Банке России единый орган для принятия неотложных мер с привлечением в него представителей банковского сообщества.

Банкиры предложили ввести изменения в порядок совершения Банком России операций РЕПО (включая валютное), предусмотрев увеличение срока таких операций на основе аукциона до года, либерализовать критерии формирования ломбардного списка с возможностью включения в него акций крупнейших российских компаний, облигаций корпоративных эмитентов и банков, уменьшить отчисления в фонд обязательных резервов. В письме есть ряд предложений по оптимизации условий проведения операций по предоставлению и погашению кредитов Банка России. Банкиры также просят усилить подкрепление наличной ликвидностью, в том числе в иностранной валюте из-за временного повышения спроса на наличные денежные средства.

В письме отмечается, что "предложенные шаги не являются всеобъемлющими или конечными, так как обстановка постоянно изменяется".