Прямая прокачка газа в ФРГ по "Ямал - Европе" пока не возобновилась, несмотря на бронь

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Прямая прокачка газа в Германию по газопроводу "Ямал - Европа" пока так и не возобновилась, несмотря на бронирование "Газпрома", следует из данных газотранспортного оператора Gascade.

Ранее на аукционе в пятницу, 25 февраля, российский холдинг заказал порядка 16,6% предложенных мощностей трубопровода в период с 17:00 мск 25 февраля до 08:00 мск 26 февраля.

Реверс газа по "Ямалу - Европе" из Германии в направлении Польши пока тоже приостановлен.

Мощности прокачки по газопроводу на полный день 26 февраля "Газпром" не заказал.

Прямая прокачка газа "Газпрома" в направлении Германии по трубопроводу "Ямал - Европа" была остановлена 21 декабря прошлого года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей. "Газпром" 1 февраля также бронировал небольшие объемы транспортировки газа по "Ямалу - Европе", но не воспользовался ими.