Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор с 25 февраля частично ограничивает доступ к социальной сети Facebook из-за признания ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, сообщается в пятницу на сайте службы.

В сообщении говорится, что 25 февраля Генпрокуратура по согласованию с МИД решила признать Facebook причастной к нарушению основополагающих свобод и прав человека, а также прав и свобод россиян. В соответствии с решением Генпрокуратуры в отношении соцсети начиная с 25 февраля Роскомнадзором в соответствии с законом принимаются меры частичного ограничения доступа.

При этом не уточняется, какие именно ограничения наложит служба.

Отмечается, что начиная с октября 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 23 случая цензуры со стороны Facebook в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов.

В четверг сообщалось, что Facebook наложила ограничения на официальные аккаунты четырех российских СМИ: информационного агентства "РИА Новости", телеканала "Звезда", интернет-площадок "Газета.ру" и "Лента.ру". Роскомнадзор потребовал администрацию Meta Platforms, которой принадлежит соцсеть, снять введенные Facebook ограничения в отношении СМИ и объяснить причину их введения. Требования Роскомнадзора владельцы соцсети проигнорировали.