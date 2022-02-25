Эксперт: российские производители нейропроцессоров заменят зарубежных в течение 3-4 лет

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Отечественные компании, производящие микропроцессоры для систем с искусственным интеллектом, или нейропроцессоры, в течение 3-4 лет смогут заменить зарубежных конкурентов, поставки продукции которых ограничат из-за санкций. Об этом сообщила ТАСС в пятницу гендиректор компании Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies), которая производит не имеющие аналогов автопилоты с ИИ для сельхозтехники, Ольга Ускова.

"На фоне санкций с нейропроцессорами могут быть проблемы. Уже несколько лет мы с Минпромторгом [РФ] занимаемся вопросами полного замещения нейропроцессоров. Есть несколько компаний, по качеству они устраивают, но не устраивают по цене. Эти производители переходят из оборонной тематики в гражданскую, и тут необходимо изменение оборудования для конвейерного производства и нужна другая цена. За 3-4 года можно перевооружиться, чтобы компании перешли полностью к массовому производству на гражданские рынки", - сказала Ускова.

По словам Усковой, изменения возможны в кратчайшие сроки при поддержке государства. Власти на время переходного периода смогут компенсировать разницу в цене зарубежных и отечественных нейропроцессоров и избежать тем самым удорожания продукции изготовителей "умных" систем, которые за счет соотношения цены и качества востребованы как в РФ, так и за рубежом. При этом, как считает Ускова, американские и европейские партнеры продолжат вести с российскими поставщиками отношения через офисы, зарегистрированные за рубежом, если руководство стран не наложит прямые санкции на конкретную компанию.

В четверг, после объявления президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса, США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против финансового сектора России и ограничивают экспорт высоких технологий. Страны также включили в черные списки политических деятелей, представителей банковской сферы и других граждан РФ.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

О компании

В ноябре 2019 года Сбербанк и Cognitive Technologies объявили о заключении юридически обязывающего соглашения о создании компании Cognitive Pilot, специализирующейся на разработке беспилотных технологий в сферах транспорта, сельского хозяйства, компьютерного зрения и искусственного интеллекта. По условиям сделки Сбербанк имеет 30% акций компании, 70% акций принадлежат основателям и менеджменту Сognitive Technologies. Клиентами Cognitive Pilot стали крупнейшие агрохолдинги России: "Эконива", ГАП "Ресурс", ГК "Степь", "АО фирма "Август", "Агрокомплекс им. Ткачева", "Песчанокопская аграрная группа" и другие. Продукция компании также продается в 12 странах мира, помимо РФ: в США, Канаде, Латинской Америке, Евросоюзе и странах СНГ.

Сейчас компания производит Cognitive Agro Pilot - систему автономного управления сельскохозяйственной техникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем) на базе технологий искусственного интеллекта, которая позволяет механизатору доверить управление техникой роботу-помощнику, при этом самому сконцентрироваться на контроле качества процесса обработки и уборки. По оценке компании Cognitive Pilot, автоматическая обработка беспилотным комбайном позволяет сократить потери урожая до 13%, а также на 25% сократить сроки уборки урожая.