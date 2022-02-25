Генпрокуратура РФ заявила, что Facebook нарушает права граждан РФ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор с 25 февраля частично ограничивает доступ к социальной сети Facebook из-за признания ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, сообщается в пятницу на сайте службы.

"25 февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России. В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook начиная с 25 февраля 2022 года Роскомнадзором в соответствии с законом принимаются меры частичного ограничения доступа", - говорится в сообщении.

При этом не уточняется, какие именно ограничения наложит служба.

Отмечается, что начиная с октября 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 23 случая цензуры со стороны Facebook в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов.

В четверг сообщалось, что Facebook наложила ограничения на официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру". Роскомнадзор потребовал администрацию Meta Platforms, которой принадлежит соцсеть, снять введенные Facebook ограничения в отношении СМИ и объяснить причину их введения. Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали.