В СФ заявили, что инвесторам позволят строить инфраструктуру для туристов в границах ООПТ

КИРИЛЛОВ /Вологодская область/, 25 февраля. /ТАСС/. Инвесторам в РФ разрешат развивать экологический туризм на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), строить там объекты туристической инфраструктуры. Соответствующие поправки к федеральному закону об особо охраняемых природных территориях приняты в первом чтении, их планируется принять окончательно в весеннюю сессию, сообщил в пятницу журналистам в городе Кириллове заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Вологодской области Юрий Воробьев после совещания по развитию нацпарка "Русский Север".

На территории нацпарка расположены 247 населенных пунктов, где живут около 13 тыс. человек, там же находится и районный центр - старинный город Кириллов с 8,5 тыс. жителей. В декабре 2020 года принят федеральный закон, который позволил развиваться населенным пунктам, расположенным в границах нацпарков.

"Уже принят в первом чтении, и мы рассчитываем принять в весеннюю сессию - это поправки к закону об особо охраняемых природных территориях, которые заключаются в развитии экотуризма в национальных парках. Будет разрешено строительство различных объектов на определенных условиях, сохраняя экосистему. В частности, гостиниц, спортивных сооружений и площадок, ресторанов, пунктов питания, дорог для обслуживания этих объектов. Одним словом, этот закон, который появится в весеннюю сессию, позволит развивать внутренний туризм на особо охраняемых природных территориях, мы идем дальше в развитии национальных парков", - сказал Воробьев.

Как пояснил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, в 2020 году благодаря поддержке сенатора Воробьева был принят федеральный закон №505, который разрешил на землях населенных пунктов в границах национальных парков вести хозяйственную деятельность. С этого момента началось оформление земельных участков, строительство домов, выделение участков под строительство социальных объектов. "Сегодня второй этап, когда мы говорим о том, что на землях национального парка возможна организация рекреационной и туристической деятельности, развитие внутреннего туризма - экологического, гастрономического, культурно-познавательного. Сегодня сделан следующий шаг, который позволит инвесторам закрепить свои полномочия по развитию туристической инфраструктуры, строить здания и сооружения", - сказал глава региона.

Экотропы и музей

В совещании принял участие заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко, представители Минприроды. Как отметила директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Ирина Маканова, основная задача развития национального парка "Русский Север" и любого нацпарка - это развитие природоохранной деятельности в нем. Второе направление - развитие экотуризма. Действующее законодательство не давало больших возможностей в этом направлении, поэтому подготовлены изменения в федеральный закон об особо охраняемых природных территориях, который позволит привлечь инвесторов на территорию национального парка "Русский Север" для создания соответствующей рекреационной и туристической инфраструктуры. Определены точки притяжения туристов в нацпарк "Русский Север" совместно с властями Кирилловского района и Вологодской области.

"В первую очередь это будут экологические тропы, смотровые площадки и вышки. Мы планируем музей флоры и фауны национального парка "Русский Север" и создание в селе Горницы современного визит-центра с площадкой для проведения эколого-просветительских мероприятий. Основная, как мы ее называем, тяжелая туристическая инфраструктура - гостиницы, места размещения, питания - мы предполагаем, будут возникать в границах населенных пунктов, которые расположены в границах национального парка "Русский Север", - сообщила директор департамента.

После принятия поправок к федеральному закону будут определены территории в границах "Русского Севера", которые попадут в зону рекреации и где смогут возникнуть объекты туристической инфраструктуры. "Это объекты нестационарные, то есть торговля, питание, в том числе и туалеты, которые были запрещены к размещению на наших особо охраняемых территориях. Но <...> технологии шагнули достаточно широко, эти объекты также могут быть экологичными, не наносящими вред окружающей среде", - добавила Маканова.

Национальный парк "Русский Север" образован в 1992 году с целью сохранения уникальных природных комплексов Вологодского Поозерья и богатейшего историко-культурного наследия края. На его территории расположено большое количество памятников природы, архитектуры и истории. Общая площадь парка составляет 166,4 тыс. гектаров.