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Facebook заблокировал страницу Рогозина

На страницу главы Роскосмоса наложено несколько ограничений

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Страница генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Facebook заблокирована. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации в пятницу.

"Facebook заблокировал аккаунт генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Олеговича Рогозина", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что на страницу главы Роскосмоса в Facebook наложено несколько ограничений.

Страницу Рогозина в соцсети блокируют не в первый раз. Так, в январе 2021 года его аккаунт был заблокирован на сутки. Он назвал сложившуюся ситуацию "свободой слова на американский манер". Также он был заблокирован на сутки 24 февраля за одну из размещенных публикаций.

В пятницу Роскомнадзор заявил, что в соответствии с решением Генеральной прокуратуры РФ с 25 февраля принимаются меры частичного ограничения доступа в отношении Facebook.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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