Россия не получила уведомления о запрете полетов от Чехии и Польши

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия на данный момент не получила официального уведомления от Чехии и Польши о закрытии неба для российских перевозчиков. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из авиакомпаний РФ.

"Россия на данный момент не получила официального уведомления о запрете полетов от Чехии и Польши", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее министр транспорта Чехии Мартин Кубка заявил, что страна в полночь на субботу запретит российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство. Также сегодня польский премьер-министр Матеуш Моравецкий поручил правительству подготовить постановление о закрытии воздушного пространства страны для российских авиакомпаний с субботы.