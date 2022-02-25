Хинштейн назвал условия снятия ограничений с Facebook

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ограничения на работу Facebook в России будут сняты, если соцсеть устранит все нарушения и разблокирует аккаунты четырех российских СМИ, заявил в пятницу глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он отметил, что речь идет об ограничении трафика по аналогии с Twitter.

Роскомнадзор с 25 февраля частично ограничивает доступ к Facebook из-за признания ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, сообщается в пятницу на сайте службы.

"Как один из авторов закона о противодействии интернет-цензуре, в рамках которого и осуществляется ограничение трафика, полностью поддерживаю решение Роскомнадзора. С момента принятия закона (декабрь 2020 г.) это всего второй случай его применения (после Twitter). Важно, что, если Facebook устранит все нарушения (в первую очередь - разблокировав доступ к четырем российским СМИ), ограничения будут сняты", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Facebook нарушает права граждан РФ, в случае неустранения нарушений возможно "принятие... мер по ограничению полностью или частично доступа к данному информационному ресурсу", заявили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В четверг сообщалось, что Facebook наложила ограничения на официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру". Роскомнадзор потребовал администрацию Meta Platforms, которой принадлежит соцсеть, снять введенные Facebook ограничения в отношении СМИ и объяснить причину их введения. Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали.