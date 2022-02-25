Ozon намерен попросить исключить Ozon Bank из санкционного списка

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Компания Ozon намерена обратиться в OFAC с просьбой исключить Ozon Bank из списка SDN в связи с тем, что у компании больше нет связей с попавшим под санкции Совкомбанком, говорится в сообщении компании.

24 февраля дочерняя банковская компания ретейлера Ozon - ООО "Озон Банк", была включена в список граждан особых категорий и запрещенных лиц Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. OFAC включило "Озон Банк" в Список SDN как организацию, "связанную с ОАО "Совкомбанк", отмечается в сообщении.

"Ozon намерен обратиться в OFAC для исключения "Ozon Банка" из списка SDN. С мая 2021 года этот актив никак не связан с попавшим по санкции США Совкомбанком", - говорится в сообщении.

О банке

Ozon приобрел 100% уставного капитала ООО "Оней банк" у Совкомбанка 26 мая 2021 года. На дату закрытия сделки "Оней банк" перестал быть аффилированным лицом Совкомбанка и впоследствии был переименован в Ozon Банк. Ключевым обоснованием сделки для Ozon было получение необходимой банковской лицензии для развития собственных финансовых продуктов и услуг, предназначенных для покупателей и продавцов, поясняют в компании.

Ozon не может предоставить никаких гарантий относительно сроков или положительного результата рассмотрения этой заявки в OFAC, заключили в компании.

Ozon - одна из ведущих компаний в сфере электронной торговли в России.