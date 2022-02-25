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СМИ: финрегулятор ФРГ и ЕЦБ усилили надзор за "дочками" российских банков

Органы надзора хотят удостовериться, что европейские "дочки" не осуществляют переводы денег в Россию

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Германский финансовый регулятор Bafin и Европейский центральный банк усилили мониторинг деятельности банков VTB Bank Europe и Sberbank Europe AG . Об этом сообщила в пятницу газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

Органы надзора хотят удостовериться, что европейские "дочки" не осуществляют переводы денег в Россию, говорится в статье.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Сразу после этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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