Воздушное пространство Великобритании с полуночи закрыто для российских самолетов

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Воздушное пространство Великобритании с 00:01 (03:01 мск) 25 февраля закрыто для самолетов, зарегистрированных в России или находящихся в собственности или эксплуатации лиц, связанных с РФ. Это корр. ТАСС подтвердили в пятницу в пресс-службе Минтранса Соединенного Королевства.

"С полуночи воздушное пространство Великобритании закрыто для выполняющих регулярные рейсы самолетов, зарегистрированных в России, а также находящихся в собственности или эксплуатации у лиц, связанных с Россией или зафрахтованных ими", - заявили в министерстве.

Согласно пояснениям ведомства, запрет распространяется на воздушное пространство над самим Соединенным Королевством, а также его территориальными водами, помимо тех случаев, когда воздушному судну выдано специальное разрешение, подписанное министром транспорта Великобритании, либо если оно следует указаниям авиадиспетчерских центров в Суонвике близ Лондона и Претсвике (Шотландия).

В четверг британские власти также объявили о том, что приостанавливают лицензию "Аэрофлота" на полеты в Соединенное Королевство. Это решение было принято в рамках британской санкционной политики, которая осуществляется в ответ на военную операцию РФ на Украине. "Аэрофлот" был единственной российской авиакомпанией, выполнявшей регулярные рейсы в Великобританию.

В ответ на эти шаги утром в пятницу Росавиация объявила о запрете на прилет и транзит всех самолетов, принадлежащих Великобритании или зарегистрированных в ней. В Росавиации напомнили, что эта мера принята в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между РФ и Великобританией "в качестве ответных шагов на недружественные решения авиавластей Великобритании".

Росавиация сообщала, что направила авиавластям Великобритании уведомление о необходимости соблюдения соглашения о воздушном сообщении. Введенный Управлением гражданской авиации Великобритании накануне запрет полетов "Аэрофлота" нарушает соглашение, которое предусматривает безопасное и эффективное использование воздушных линий между двумя странами и консультации в случае возникновения каких-либо трудностей.