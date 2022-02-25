Россия возобновляет авиасообщение с Индонезией и Китаем с 14 марта

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией с 14 марта, авиаперелеты будут совершаться трижды в неделю в каждую страну. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 14 марта 2022 года возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими государствами: Индонезия по маршруту Москва - Денпасар с частотой 3 рейса в неделю; Китай по маршрутам Москва - Пекин, Москва - Гуанчжоу и Москва - Шанхай с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте", - сообщили в штабе.

Россия с 14 марта увеличивает число авиарейсов в 16 стран.

Россия с 14 марта возобновляет полеты за рубеж из аэропорта Череповца.

"Принято решение о возобновлении с 14 марта полетов из международного аэропорта Череповца по открытым направлениям с частотой, определенной для других пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, с учетом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований", - сообщили в штабе.