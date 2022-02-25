Торги газом в Европе закрыли неделю на отметке около $1 080 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Цена газа в Европе закрыла недельные торги на бирже на отметке около $1 080 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В целом стоимость газа за эту неделю выросла на четверть.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к вечеру пятницы составила $1 077 за 1 тыс. куб. м, или €92,5 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Накануне стоимость фьючерсов на газ в Европе в пике росла на 61,5% и поднималась выше $1 650 впервые с 23 декабря 2021 года на фоне проведения Россией спецоперации на Украине и остановки сертификации "Северного потока - 2".

Несмотря на рост цены и обострение ситуации вокруг Украины, Европа наращивает закупку российского газа. Заявка на транзит российского газа через территорию Украины выросла до контрактных максимумов, а "Газпром" заявил о штатной подаче газа для транзита в Европу.

Прокачка газа по "Северному потоку" идет на уровне 170 млн кубометров в сутки, что даже выше максимальной проектной мощности газопровода.

"Газпром" на аукционе в пятницу, 25 февраля, также забронировал часть мощностей прокачки через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на сегодня и утро субботы. Однако прямая транспортировка газа в Германию по газопроводу пока так и не возобновилась.

Во французской энергокомпании Engie отказались от комментариев относительно объемов закупки российского газа. В австрийской OMV сообщили ТАСС, что поставки газа продолжаются в соответствии с контрактами с "Газпромом", но компания не может раскрывать детали договоров, "поскольку они являются предметом конфиденциальности". OMV также организовала кризисную группу, которая постоянно анализирует и оценивает ситуацию, чтобы при необходимости можно было принять соответствующие меры.