{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ОЭСР приняла решение прекратить процесс присоединения России к организации

Совет Организации экономического сотрудничества и развития "поручил генсеку закрыть московский офис и не приглашать Россию на свои министерские встречи"

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) решила прекратить процесс принятия в нее России, которое было отложено в 2014 году. Об этом сообщили в пятницу ее представители.

"Совет ОЭСР принял решение официально прекратить процесс принятия России в организацию, который был отложен в 2014 году", - указали в парижской штаб-квратире. "Совет также поручил генеральному секретарю закрыть московский офис и не приглашать Россию на свои министерские встречи", - отметили в организации.

Мотивируя свои решения, ОЭСР ссылается на ситуацию на Украине.

Теги
Россия
Единый билет для автобусной и железнодорожной перевозок запустят в Крыму 26 февраля
Это повысит транспортную доступность на юге страны
Читать полностью