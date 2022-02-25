ОЭСР приняла решение прекратить процесс присоединения России к организации

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) решила прекратить процесс принятия в нее России, которое было отложено в 2014 году. Об этом сообщили в пятницу ее представители.

"Совет ОЭСР принял решение официально прекратить процесс принятия России в организацию, который был отложен в 2014 году", - указали в парижской штаб-квратире. "Совет также поручил генеральному секретарю закрыть московский офис и не приглашать Россию на свои министерские встречи", - отметили в организации.

Мотивируя свои решения, ОЭСР ссылается на ситуацию на Украине.