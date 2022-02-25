Чижов: Россия найдет покупателей на свой газ после приостановки "Северного потока - 2"

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Россия найдет покупателей на свой природный газ после приостановки сертификации трубопровода "Северный поток - 2" Германией, а также справится с последствиями любых возможных санкций. Об этом заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в опубликованном в пятницу интервью брюссельскому интернет-порталу Euractiv.

"Энергетика - это сфера, где степень взаимозависимости России и ЕС велика", - отметил он.

"Никто из правительства Германии не сказал, что проект мертв, он приостановлен", - сказал постпред. Сейчас его, по словам Чижова, можно назвать "спящей красавицей". Но кто от нынешнего решения будет страдать? задается вопросом Чижов. "Россия найдет покупателей на свой газ", - отметил он.

Были лидеры из стран, не входящих в ЕС, которые "предсказывали во время предыдущих раундов санкций, что российская экономика будет разорвана на куски", напомнил он. "Мы выживем, мы умеем рассчитывать риски и справляться с последствиями любых возможных санкций, а они имеют эффект бумеранга, они очень часто бьют по тем, кто их вводит", - подчеркнул собеседник издания.

"Не из-за контрсанкций, а потому, что в этом очень взаимосвязанном мире, в этой глобальной экономике они нанесут ответный удар", - добавил Чижов.

"Северный поток - 2"

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германское правительство приостанавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Он сообщил, что попросил Минэкономики отозвать находящийся в Федеральном сетевом агентстве доклад с анализом энергобезопасности. При этом он добавил, что "без этой сертификации "Северный поток - 2" не может быть запущен".

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.