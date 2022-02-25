Премьер Греции высказался на саммите НАТО в пользу постепенного отказа от российского газа

АФИНЫ, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис высказался в пятницу на саммите НАТО в пользу постепенного отказа от российского природного газа. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

По его информации, глава правительства также предложил, чтобы "все государства - члены НАТО обязались выполнять" санкции против РФ, принятые Евросоюзом.

Министр по вопросам окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас ранее в пятницу провел в Афинах заседание антикризисной группы, на котором были рассмотрены все сценарии энергообеспечения страны, включая самые неблагоприятные.

Он отметил, что поставки природного газа в Грецию пока идут без перебоев, возможно их увеличение по Трансадриатическому газопроводу (TAP), который заполняется азербайджанским газом. Скрекас сообщил, что пропускная способность терминала сжиженного природного газа поблизости Афин "находится на высоком уровне", туда в четверг прибыло судно с 108 тыс. кубометров топлива.

По словам министра, также имеются запасы лигнита на срок более 30 дней для работы тепловых электростанций, работающих на буром угле, а запасы воды для работы ГЭС удовлетворительные. При этом в резерве находятся пять электростанций, которые работают на природном газе и имеют возможность перейти на использование альтернативного дизельного топлива.

По оценкам Скрекаса, Греция удовлетворяет за счет поставок из России около 40% своих потребностей в природном газе и около 20-25% - в нефти.