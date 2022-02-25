"Яндекс.Go" предупредил о возможных перебоях при оплате через Apple Pay и Google Pay

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Оплаты через Apple Pay и Google Pay в приложении "Яндекс.Go" могут работать с перебоями у держателей карт некоторых российских банков, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"У держателей карт некоторых банков могут работать с перебоями оплаты через Apple Pay и Google Pay. Рекомендуем использовать карту или наличные - для этого измените способ оплаты в приложении. Это значит, что можно привязать к приложению карту любой платежной системы или использовать наличные", - отметили в пресс-службе.

В "Яндекс.Go" не уточнили, касаются ли ограничения держателей карт банков, попавших в санкционный список.

25 февраля Центральный банк России сообщил, что клиенты банков, попавших под санкции США, а именно банков группы ВТБ, "Совкомбанка", "Новикомбанка", "Промсвязьбанка" и "Открытия", не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, которые зарегистрированы в странах, поддерживающих санкции. Карты этих же банков не будут работать с сервисами Apple Pay, Google Pay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по картам доступна в полном объеме по всей России.