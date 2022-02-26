В Турции объявили о повышении цен на топливо на 10%

АНКАРА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Километровые пробки образовались в пятницу вечером в турецкой столице после того, как Союз работодателей нефтегазовых станций (EPGIS) объявил о повышении цен на топливо на 10%.

Ожидается, что в ночь с пятницы на субботу цена за 1 литр бензина увеличится на 1 лиру 61 куруш ($0,12), а стоимость дизельного топлива на 1 лиру 51 куруш ($0,11).

Таким образом средняя цена литра бензина в Анкаре составит 16,85 турецких лир ($1,25), а 1 литр дизеля - 17,11 ($1,24).

При этом в конце 2021 года бензин и дизтопливо продавались по цене 11,66 ($0,71 по курсу на тот момент) и 11,53 ($0,70 по курсу на тот момент)

Как убедился корр. ТАСС, автомобилисты выстроились в километровые очереди на столичных автозаправках, желая заправить автомашины по более дешевой цене.

Повышение стоимости на топливо в Турции связывают с новым падением турецкой лиры, которое началось из-за событий на Украине. 24 февраля турецкая валюта по отношению к доллару резко обесценилась с отметки 13,79 до 14,55. Однако в пятницу курсу удалось стабилизироваться и отыграть до уровня 13,80 лиры за доллар США.