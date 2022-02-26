Болгария закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Болгария с субботы закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов из-за специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил в пятницу Минтранс страны.

"Болгария вводит запрет на взлет, посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство страны", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства. Запрет вступает в силу в 00:00 по местному времени (01:00 мск).

В сообщении отмечается, что запрет также распространяется на полеты над территориальными водами страны.

Ранее министр транспорта Чехии Мартин Купка заявил, что страна с субботы запретит российским авиакомпаниям использовать чешское воздушное пространство. Также в пятницу польский премьер-министр Матеуш Моравецкий поручил правительству подготовить постановление о закрытии с субботы воздушного пространства страны для авиакомпаний РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.