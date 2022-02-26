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Военная операция на Украине

Глава МВФ предупредила о серьезных экономических последствиях конфликта на Украине

Кристалина Георгиева отметила, что кризис пришелся на период восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса
© Михаил Терещенко/ТАСС, архив

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Ситуация на Украине угрожает свести на нет часть экономического прогресса, достигнутого в результате восстановления после пандемии, и по мере продолжения стать причиной серьезных последствий для экономики всего мира. Об этом сообщается в заявлении директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, опубликованном в пятницу.

"Конфликт [на Украине] оказывает серьезное экономическое воздействие, которое будет усугубляться по мере его продолжения. Этот кризис приходится на сложное время, когда мировая экономика восстанавливается после разрушительных последствий пандемии COVID-19, и угрожает свести на нет часть этого прогресса", - указано в заявлении главы МВФ.

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