Производитель электроники Dell приостановил продажи в России и на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Американский производитель электроники Dell приостановил продажи своей продукции в России и на Украине. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"Мы приостановили продажи продуктов на Украине и в России. Мы будем пристально следить за ситуацией, чтобы определить наши дальнейшие шаги", - ответили в компании на соответствующий запрос ТАСС.

Ранее западные страны ввели санкции против России из-за решения о проведении специальной военной операции на Украине. Рестрикции направлены против энергетического, транспортного и финансового секторов РФ, рынка банковских услуг. Санкции также ограничат доступ России к продукции двойного назначения, рынку полупроводников, а также к "уникальным европейским технологиям", необходимым для переработки нефти.