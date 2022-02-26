Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до "CCC"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте с уровня "B" до "CCC", следует из сообщения агентства.

Военный конфликт с Россией привел к повышенным рискам для внешних и внутренних финансов, а также макрофинансовой и политической стабильности Украины, сообщили в Fitch. Существует высокая неопределенность в отношении продолжительности и интенсивности конфликта, а также его последствий, отметили в агентстве.

По мнению Fitch, происходящие события несут серьезный негативный шок для ключевых показателей кредитоспособности страны. Также конфликт с Россией и его последствия потенциально окажут влияние на экономическую активность и валютный рынок Украины, будут способствовать росту инфляционного давления и макроэкономической волатильности. На внутренние финансы дополнительно повлияет рост военных расходов, добавили там.