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Военная операция на Украине
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Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до "CCC"

Военный конфликт с Россией привел к повышенным рискам для внешних и внутренних финансов, а также макрофинансовой и политической стабильности Украины, сообщили в агентстве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте с уровня "B" до "CCC", следует из сообщения агентства.

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Военный конфликт с Россией привел к повышенным рискам для внешних и внутренних финансов, а также макрофинансовой и политической стабильности Украины, сообщили в Fitch. Существует высокая неопределенность в отношении продолжительности и интенсивности конфликта, а также его последствий, отметили в агентстве.

По мнению Fitch, происходящие события несут серьезный негативный шок для ключевых показателей кредитоспособности страны. Также конфликт с Россией и его последствия потенциально окажут влияние на экономическую активность и валютный рынок Украины, будут способствовать росту инфляционного давления и макроэкономической волатильности. На внутренние финансы дополнительно повлияет рост военных расходов, добавили там.

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