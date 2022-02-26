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ЕС ввел санкции против Альфа-банка, "Открытия", банка "Россия" и Промсвязьбанка

БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Евросоюз ввел санкции против Альфа-банка, "Открытия", банка "Россия" и Промсвязьбанка из-за военной операции Москвы на Украине. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в ночь на субботу опубликованы соответствующие нормативные акты.

В документе подчеркивается, что Евросоюз запретил оказание всем юридическим лицам доступ к рынку капитала и любым видам финансовых услуг, предоставление технической помощи или торговли с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти на шельфе и в полярных широтах.

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