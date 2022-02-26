ЕС ввел санкции против 60 ведущих компаний российского ВПК

БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Евросоюз ввел санкции против 60 ведущих промышленных компаний России из-за военной операции Москвы на Украине. Они перечислены в Официальном журнале ЕС, в котором в ночь на субботу опубликованы соответствующие нормативные акты.

В черный список попали "Сухой", "Туполев", ракетно-космический центр "Прогресс", Калашников, "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", РЖД, "Камаз", "Севкомфлот", "Севмаш".

ЕС запретил оказание всем этим компаниям доступ к рынку капитала и любым видам финансовых услуг, предоставление технической помощи или торговли с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти на шельфе и в полярных широтах.

ЕС ввел санкции против Минобороны РФ, СВР, "Оборонпрома" и "Рособоронэкспорта".

ЕС ввел жесткие финансовые и технологические ограничения против военно-промышленного, энергетиечского, авиастроительного и финансового секторов РФ.