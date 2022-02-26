Совет ЕС обязал банки союза отчитаться о принадлежащих россиянам депозитах свыше €100 тыс.

БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Совет ЕС обязал банки сообщества отчитаться о депозитах свыше €100 тыс., принадлежащих российским физическим и юридическим лицам, и получить обоснования происхождения этих средств. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в пятницу в "Официальном журнале Евросоюза".

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"Без ущерба для применяемых правил, касающихся отчетности, конфиденциальности и служебной тайны, кредитные организации должны: а) не позднее 27 мая 2022 года предоставить в национальные компетентные органы государств-членов, в которых они расположены, или в Еврокомиссию список депозитов, превышающих €100 тыс. и принадлежащих российским гражданам или проживающим в России физическим лицам, или учрежденным в России юридическим лицам, организациям или органам", - указывается в документе. Эта информация, как отмечается, должна предоставляться ежегодно.

Также надлежит предоставлять в национальные регулирующие органы государств - членов ЕС, в которых расположены финансовые учреждения, "информацию о депозитах, превышающих €100 тыс. и принадлежащих российским гражданам или проживающим в России физическим лицам", которые получили гражданство европейских стран или вид на жительство по специальным программам.

Эта мера входит в блок финансовых ограничений против России, принятых Советом ЕС 25 февраля, в связи с военной операцией России на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.