Губернатор Калужской области сообщил о штатном режиме работы всех предприятий

КАЛУГА, 26 февраля. /ТАСС/. Предприятия в Калужской области, в том числе Volkswagen, Samsung и ряд других, работают в штатном режиме. В связи с вводимыми против РФ санкциями планов по сокращению или приостановке деятельности нет, сообщил губернатор Владислав Шапша на конференции "Развитие новых медиа Калужской области".
"На сегодняшний день все предприятия работают штатно. Никаких планов по сокращению или приостановке деятельности нет. Все предприятия опросили. <...> В том числе это подтвердили "ПСМА Рус", " Volkswagen" и " Samsung", - приводит пресс-служба облправительства слова Шапши.
Он добавил, что после стабилизации ситуации на рынке будут рассмотрят варианты оказания поддержки компаниям в регионе. "Что касается тех сложностей из-за волатильности курса на рынках, мы понимаем, что эта ситуация скоро закончится. После этого мы сможем понять, какие есть реальные проблемы, как их решать, какую помощь и поддержку оказывать", - отметил Шапша.