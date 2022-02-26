Губернатор Калужской области сообщил о штатном режиме работы всех предприятий

КАЛУГА, 26 февраля. /ТАСС/. Предприятия в Калужской области, в том числе Volkswagen, Samsung и ряд других, работают в штатном режиме. В связи с вводимыми против РФ санкциями планов по сокращению или приостановке деятельности нет, сообщил губернатор Владислав Шапша на конференции "Развитие новых медиа Калужской области".

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"На сегодняшний день все предприятия работают штатно. Никаких планов по сокращению или приостановке деятельности нет. Все предприятия опросили. <...> В том числе это подтвердили "ПСМА Рус", " Volkswagen" и " Samsung", - приводит пресс-служба облправительства слова Шапши.

Он добавил, что после стабилизации ситуации на рынке будут рассмотрят варианты оказания поддержки компаниям в регионе. "Что касается тех сложностей из-за волатильности курса на рынках, мы понимаем, что эта ситуация скоро закончится. После этого мы сможем понять, какие есть реальные проблемы, как их решать, какую помощь и поддержку оказывать", - отметил Шапша.