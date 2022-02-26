Американские индексы выросли после введения антироссийских санкций

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже значительно выросли в пятницу на фоне введения США новых санкций в отношении России. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Новые санкции против России и переговоры о переговорах.

Новые санкции против России и переговоры о переговорах. Что происходит вокруг Украины

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 834,92 пункта (2,51%), до отметки 34 058,75 пункта. Телекомпания CNBC отмечает, что Dow Jones в пятницу продемонстрировал сильнейший суточный рост с ноября 2020 года.

Индекс S&P 500 набрал 95,95 пункта (2,24%), до уровня 4 384,65 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 221,03 пункта (1,64%), до 13 694,62 пункта.

Таким образом индексы в значительной степени отыграли падение, спровоцированное началом РФ военной операции на Украине. "На полях сражений творится хаос, но есть полная определенность касательно санкций, и это придает уверенности рынкам", - считает ведущий инвестиционный аналитик Charles Schwab Джефф Клайнтоп. По словам специалиста Sanctuary Wealth Джеффа Килберга, игроки на рынке "чрезмерно отреагировали на украинский кризис", чем спровоцировали ситуацию, при которой курс ценных бумаг был чересчур занижен.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.