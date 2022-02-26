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Санкции в отношении России
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S&P понизило кредитный рейтинг России до "BB+"

По мнению агентства, объявленные санкции могут оказать существенное прямое и косвенное влияние на экономическую и внешнеторговую активность страны, а также на ее финансовую стабильность

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "ВВВ-" до "ВВ+" и долгосрочный рейтинг в национальной валюте с "ВВВ" до "ВВВ-", следует из сообщения на сайте агентства.

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Операция России на Украине вызвала строгие международные санкции, в том числе в отношении значительной части банковской системы России, пояснили в S&P. По мнению агентства, объявленные санкции могут оказать существенное прямое и косвенное влияние на экономическую и внешнеторговую активность России, а также на ее финансовую стабильность.

"Существует высокая неопределенность в отношении развития геополитического конфликта и дополнительных санкций, а также конечных экономических и финансовых последствий существующих ограничений", - добавили там.

Агентство пометило кредитные рейтинги России в список CreditWatch [рейтинг на пересмотре] с негативным прогнозом. Они указывают на возможность того, что в течение следующих 90 дней S&P может вновь понизить рейтинги страны. Данный вопрос будет решен "с появлением большей ясности касательно полных макроэкономических последствий существующих санкций для России и развития геополитического конфликта", добавило агентство.

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