Эксперты считают, что санкции не отражаются на отрасли госзакупок

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Отрасль госзакупок в РФ не ожидает критических последствий из-за событий последних дней, связанных с объявлением санкций в отношении российских компаний. Электронные торговые площадки работают в штатном режиме, отмечают эксперты.

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"События последних двух дней не несут каких-то критических последствий для отрасли госзакупок: функционирование ИТ-инфраструктуры операторов электронных торговых площадок будет проходить в штатном режиме на высоком уровне защищенности, внутренний спрос сохранится", - сказал ТАСС генеральный директор электронной площадки "РТС-тендер" Владимир Лишенков.

По его словам, государственная политика импортозамещения уже стимулировала развитие различных отраслей экономики, в дальнейшем это развитие продолжится и усилится. "Некоторые компании с импортных закупок в части поставки технологий и промышленного сектора будут обращаться к российским поставщикам, такой спрос простимулирует интенсификацию существующих игроков и появление новых, что в конечном счете приведет к укреплению национальной экономики", - считает он.

В пресс-службе электронной площадки "Росэлторг" сказали агентству, что "торги проходят в штатном режиме". "Все торговые системы площадки "Росэлторг" являются собственной российской разработкой и не имеют санкционных рисков", - уточнили там.

Касательно влияния последних событий на объемы проводимых закупок, то "такие прогнозы давать пока преждевременно", добавили в пресс-службе.