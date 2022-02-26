Минфин: снижение S&P рейтинга России и его пересмотр Moody's связаны с геополитикой

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Понижение рейтинговым агентством S&P рейтинга России и решение Moody's поставить рейтинг на пересмотр связаны с геополитическими факторами. Об этом заявили в пресс-службе Минфина РФ.

"Понижение рейтинга Российской Федерации S&P до "BB+" с негативным прогнозом и решение Moody's поставить рейтинг на пересмотр с возможностью понижения связаны с геополитическими факторами", - говорится в сообщении.

В министерстве заявили о сохранении финансовой устойчивости, "в том числе благодаря накопленным резервам в сочетании с низким уровнем государственного долга Российской Федерации". "Действия, предпринятые Минфином России и Центральным банком, позволили оперативно стабилизировать ситуацию на финансовых рынках. Министерство и дальше будет придерживаться ответственной финансовой и бюджетной политики", - отмечает Минфин.

В субботу международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "ВВВ-" до "ВВ+" и долгосрочный рейтинг в национальной валюте с "ВВВ" до "ВВВ-". Агентство поместило кредитные рейтинги России в список CreditWatch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом, что указывает на возможность того, что в течение следующих 90 дней S&P может вновь понизить рейтинги страны.

Moody's рассматривает возможность понижения рейтингов России на уровень "Baa3".