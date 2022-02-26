Россия выдвинет инициативу по предотвращению сбоев в энергоснабжении

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия выступит с инициативой по предотвращению сбоев в энергоснабжении после расследования причин январского сбоя в системах в Центральной Азии. Об этом заявил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в эфире телеканала "Россия-24".

"К сожалению, общая комиссия (по расследованию аварии - прим. ТАСС) не была создана, несмотря на просьбы российской стороны, и каждая страна <...> проводит свои расследования индивидуально. Вместе с тем, конечно же, по результатам расследования мы выйдем с инициативой в рамках наших международных площадок провести обсуждения причин аварии и, что самое главное, синхронизировать действия по дальнейшему развитию наших энергосистем с точки зрения предотвращения подобных аварий", - сказал он.

Грабчак подчеркнул, что энергосистемы РФ, Казахстана и Центральной Азии работают стабильно, в синхронном режиме. По его словам, последствия сбоев устранены. На данный момент РФ усиливает взаимодействие с казахстанскими партнерами по вопросу урегулирования превышения сальдо-перетока, добавил он.

Утром 25 января на юге Казахстана, почти по всей Киргизии и на востоке Узбекистана произошло массовое отключение электроснабжения. Это вызвало приостановку работы аэропортов, железнодорожного транспорта и коммуникаций во многих городах, в частности в Бишкеке, Ташкенте, Алма-Ате. В Минэнерго Узбекистана и Киргизии сообщили об аварии в электросетях Казахстана. В пятницу казахстанский оператор по управлению электрическими сетями KEGOC заявил, что причиной аварии в объединенной энергосистеме Центральной Азии 25 января стало короткое замыкание на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане.