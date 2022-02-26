Роскосмос сообщил, что его сайт подвергается DDoS-атаке с иностранных серверов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Технические специалисты Роскосмоса проводят работы по нейтрализации DDoS-атаки с иностранных серверов на сайт госкорпорации. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса в субботу.

"Сайт Роскосмоса подвергается DDoS-атаке с иностранных серверов. Технические специалисты проводят необходимые меры по нейтрализации атаки", - отметили в Роскосмосе.

Как уточнили в пресс-службе, в связи со сложившейся ситуацией время загрузки страниц сайта может быть увеличено.

Накануне вечером в пресс-службе госкорпорации сообщали ТАСС, что в работе сайта Роскосмоса зафиксированы временные технические проблемы. В госкорпорации добавили, что специалисты предпринимают усилия по восстановлению его работоспособности, после этого будут выяснять причины произошедшего. Позже в Роскосмосе уточнили, что технические неполадки устранены.

В свою очередь гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин предположил, что неназванный офицер войск информационных операций США получит за это "медальку".