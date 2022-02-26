В Airbus заявили, что учтут все санкции при взаимодействии с российскими партнерами

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Компания Airbus будет действовать в соответствии со всеми санкциями, принятыми в отношении России, но комментировать их влияние на аэрокосмическую индустрию пока рано. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе Airbus.

"Мы анализируем санкции, объявленные накануне. Планируем действовать в соответствии со всеми санкциями и согласно законам, как только они будут приняты. <...> Пока что слишком рано комментировать возможное влияние санкций на аэрокосмическую индустрию", - сказали в компании.

В нем отмечается, что компания продолжает наблюдать за развитием ситуации вместе с партнерами, заказчиками и поставщиками.

Санкции

ЕС ввел жесткие финансовые и технологические секторальные ограничения против 64 ключевых структур России, включая Администрацию президента, Министерство обороны РФ, Службу внешней разведки (СВР) и другие государственные организации, а также компании военно-промышленного, энергетического, авиастроительного и финансового секторов РФ.

Под санкции попали "Оборонпром" и "Рособоронэкспорт", такие ведущие промышленные компании России как "Сухой", "Туполев", ракетно-космический центр "Прогресс", "Калашников", "Ростех", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", РЖД, "Камаз", "Совкомфлот", "Севмаш", "Ростех-Азимут", Объединенная судостроительная компания и другие.

ЕС серьезно ограничил доступ этих структур к рынку капитала и любым видам финансовых услуг, запретил предоставление им технической помощи и торговлю с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти на шельфе и в полярных широтах. Кроме того, ЕС принял обширный список высокотехнологической продукции, в частности, систем связи, электроники, полупроводников, авиационных и космических компонентов, запрещенных для поставок в Россию.

Причина санкций

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.