Прокачка газа в Германию по "Ямалу - Европе" ненадолго возобновилась впервые с декабря

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Прямая прокачка газа в Германию по газопроводу "Ямал - Европа" ненадолго возобновилась в ночь на субботу впервые за более чем два месяца, следует из данных газотранспортного оператора Gascade.

Газ шел по трубе европейским покупателям с 00:00 до 08:00 мск 26 февраля. После этого прямая прокачка через Польшу в Германию остановилась и вновь пошла в реверсном направлении.

На аукционе в пятницу, 25 февраля, "Газпром" заказал порядка 16,6% предложенных мощностей в период с 17:00 мск 25 февраля до 08:00 мск 26 февраля. Однако на полный день 26 февраля российский холдинг мощности "Ямала - Европы" так и не забронировал.

Прямая прокачка газа "Газпрома" в направлении Германии по трубопроводу "Ямал - Европа" была остановлена 21 декабря прошлого года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей. "Газпром" 1 февраля бронировал небольшие объемы транспортировки газа по "Ямалу - Европе", но не воспользовался ими.