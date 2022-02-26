В Польше останавливают обслуживание российских инвестиций и инвесторов

ВАРШАВА, 26 февраля. /ТАСС/. Польское агентство по инвестициям и торговле останавливает обслуживание российских инвестиций и инвесторов в республике. Об этом организация сообщила в субботу в Twitter.

"В связи с агрессией России на Украине Польское агентство по инвестициям и торговле останавливает обслуживание российских инвестиций и инвесторов, действующих на территории Польши", - указано в сообщении.

Как сообщил Польскому агентству печати директор департамента партнерства и коммуникаций организации Марчин Грачик, представительства ПАИТ в Минске и Москве остаются открыты. "Мы пока не планируем закрывать эти офисы, учитывая безопасность польских предпринимателей, которым может потребоваться помощь", - указал он.

По его словам, торговое представительство ПАИТ в Киеве "работает удаленно". Польское агентство по инвестициям и торговле входит в состав группы Польского фонда развития. Оно занимается поддержкой прямых иностранных инвестиций в Польшу и размещения польских инвестиций в стране.

Агентство работает как в Польше, так и за границей.