"Яндекс" советует создать логин и пароль для входа в "Яндекс ID" при блокировке Facebook

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" рекомендует пользователям, использующим для входа в "Яндекс ID" только аккаунт в Facebook, создать логин и пароль для входа в аккаунт, а также привязать номер телефона во избежание потери доступа в случае блокировки соцсети. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Некоторые пользователи входили в свой "Яндекс ID" (аккаунт на "Яндексе") только с помощью авторизации через социальную сеть Facebook. Чтобы сохранить надежный доступ к "Яндекс ID", мы рекомендуем этим пользователям создать для своего аккаунта логин, пароль и привязать номер телефона. Это позволит заходить в аккаунт с помощью разных способов авторизации как через социальные сети, так и с помощью логина и пароля", - отметили в компании.

Роскомнадзор 25 февраля начал замедлять трафик социальной сети Facebook в РФ за неисполнение требований по разблокировке аккаунтов четырех российских СМИ. Кроме того, ведомство сообщило о частичном ограничении доступа к социальной сети Facebook из-за признания ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека.

24 февраля сообщалось, что Facebook наложила ограничения на официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру". Роскомнадзор потребовал от администрации Meta Platforms, которой принадлежит соцсеть, снять введенные ограничения в отношении СМИ и объяснить причину их введения. Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали.