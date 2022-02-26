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"Газпром" поставляет газ для транзита в Европу через Украину в штатном режиме

Заявки потребителей в Европе на транзит газа через Украину на 26 февраля составляют 108,1 млн куб. м
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. "Газпром" в штатном порядке осуществляет подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины, сообщил журналистам официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей - 108,1 млн куб. м на 26 февраля" , - сообщил он. На пятницу, 25 февраля, заявки составляли 103,8 млн куб. м.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

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