"Газпром" поставляет газ для транзита в Европу через Украину в штатном режиме

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. "Газпром" в штатном порядке осуществляет подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины, сообщил журналистам официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей - 108,1 млн куб. м на 26 февраля" , - сообщил он. На пятницу, 25 февраля, заявки составляли 103,8 млн куб. м.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.