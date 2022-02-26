Глава Минтуризма Болгарии надеется, что происходящее на Украине не сорвет турсезон

СОФИЯ, 26 февраля. /ТАСС/. Министр туризма Болгарии Христо Проданов надеется, что специальная военная операция России на Украине не помешает проведению летнего туристического сезона в республике. Об этом он сообщил в субботу в интервью телеканалу Nova.

"Очень надеюсь, что наш летний туристический сезон не потерпит крах на фоне российской военной операции на Украине. Потери нашей страны тогда будут огромны", - признал Проданов.

Он назвал себя противником введения односторонних санкций. "Всегда был против введения санкций. История показывает, что введение санкций обычно затрагивает такие небольшие государства, как Болгария, а другие находят возможность их обойти. От санкций пострадает болгарский туризм. Потенциально мы можем принять около 500 тыс. россиян и более 200 тыс. украинцев, в это число не входят иностранные граждане с недвижимостью в нашей стране. Более одного миллиона человек могут приехать в Болгарию и потратить здесь свои деньги", - заявил он.

В связи с событиями на Украине Минтранс Болгарии закрыл с 26 февраля по 25 мая воздушное пространство страны для российских авиакомпаний.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.