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Премьер Литвы рассказала о ситуации со снятием наличных в банкоматах страны

Ситуация с наличной денежной массой стабильная и находится под контролем, отметила Ингрида Шимоните

ВИЛЬНЮС, 26 февраля. /ТАСС/. Ситуация со снятием наличных средств в банкоматах Литвы стабильная, оснований для беспокойства нет. Об этом в субботу заявила журналистам премьер-министр республики Ингрида Шимоните.

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"В Литве ситуация с наличной денежной массой стабильная и находится под контролем, денег у нас для выплаты в банкоматах достаточно", - сказала она.

В республике наблюдались признаки ажиотажа при снятии населением наличных с банковских счетов в связи с событиями на Украине и информацией о вероятном отключении России от международной системы межбанковских платежей SWIFT. "В Литве ничего не изменилось. Если кто-то считает иначе, безосновательно беспокоится и решает снять наличные, это его право, но причин для тревоги нет", - утверждала премьер.

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ЛитваШимоните, Ингрида
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