Премьер Литвы рассказала о ситуации со снятием наличных в банкоматах страны

ВИЛЬНЮС, 26 февраля. /ТАСС/. Ситуация со снятием наличных средств в банкоматах Литвы стабильная, оснований для беспокойства нет. Об этом в субботу заявила журналистам премьер-министр республики Ингрида Шимоните.

"В Литве ситуация с наличной денежной массой стабильная и находится под контролем, денег у нас для выплаты в банкоматах достаточно", - сказала она.

В республике наблюдались признаки ажиотажа при снятии населением наличных с банковских счетов в связи с событиями на Украине и информацией о вероятном отключении России от международной системы межбанковских платежей SWIFT. "В Литве ничего не изменилось. Если кто-то считает иначе, безосновательно беспокоится и решает снять наличные, это его право, но причин для тревоги нет", - утверждала премьер.