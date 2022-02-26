"Ситимобил" заявил о возможных сбоях при оплате через Apple Pay и Google Pay

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Держатели карт некоторых российских банков могут столкнуться со сбоями при оплате через Apple Pay и Google Pay в приложении "Ситимобил", сообщили ТАСС в пресс-службе агрегатора.

"При оплате поездки на такси с помощью Apple Pay и Google Pay могут возникнуть сложности у клиентов некоторых банков. В этом случае необходимо выбрать другой способ оплаты - наличные или добавить карту в приложение", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба советует добавить в приложении в качестве способа оплаты Систему быстрых платежей.

Об аналогичных сложностях с оплатой через Apple Pay и Google Pay ранее сообщили в "Яндекс.Go" и посоветовали использовать карту или наличные. В приложениях не уточнили, касаются ли ограничения только держателей карт банков, попавших в санкционный список.

Центральный банк России 25 февраля сообщил, что клиенты банков, попавших под санкции США, а именно банков группы ВТБ, "Совкомбанка", "Новикомбанка", "Промсвязьбанка" и "Открытия", не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, которые зарегистрированы в странах, поддержавших санкции. Карты этих же банков не будут работать с сервисами Apple Pay, Google Pay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата картами доступна в полном объеме по всей России.