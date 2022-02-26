Forbes составил рейтинг самых дорогих компаний Рунета

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" вновь возглавил рейтинг самых дорогих компаний российского сегмента интернета, который опубликован Forbes. По данным издания, стоимость компании составила $17,4 млрд.

"Яндекс" становится самым дорогим игроком в Рунете уже четвертый год подряд: в 2021 году компания стоила $22,98 млрд. При этом годом ранее рост составлял около 50%.

Вторую строчку рейтинга заняла компания Wildberries стоимостью $7,63 млрд, а третью - компания Avito, которая стоит $6,23 млрд. Ozon опустился на четвертую строчку - $4,71 млрд.

Также самыми дорогими компаниями Рунета, по версии журнала, стали 1С ($2,67 млрд), ЦФТ ($2,58 млрд), HeadHunter ($2,39 млрд), Лаборатория Касперского ($2,38 млрд), Aliexpress Россия ($1,91 млрд) и сменившая название с Mail.ru Group компания VK ($1,85 млрд).

Среди других компаний - онлайн-кинотеатры Ivi, Okko и Megogo, агрегаторы такси "Ситимобил" и авиабилетов Aviasales, разработчики софта "Тензор", "СКБ Контур".

В целом в рейтинг вошли 30 компаний, бизнес-модель которых построена на распространении своих продуктов и услуг в сети интернет. Акции представленных интернет-компаний сильно упали в начале 2022. Больше всех пострадали маркетплейсы, агрегаторы такси и доставка еды, отмечает издание.

Forbes отобрал в рейтинг те компании, которые предоставляют свои услуги в интернете и там же формируют свою выручку. При этом в рейтинг не попали компании, у которых более 50% выручки формируется за пределами России или у которых в России менее 50% пользователей. По этому принципу в лонг-листе не было таких компаний, как Playrix или Telegram.