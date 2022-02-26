ВТБ разослал инструкции клиентам за рубежом по действию в случае проблем с картами

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Попавший под санкции ВТБ разослал СМС-сообщения своим клиентам за рубежом с инструкциями, что делать в случае проблем с оплатой картами банка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"В момент объявления санкций ВТБ предупредил их обо всех ограничениях, с которыми владельцы наших карт могут столкнуться при обслуживании в иностранных торговых точках. Все клиенты оперативно получили СМС-сообщения с подробной инструкцией действий в сложившихся условиях", - сказали в пресс-службе.

В банке уточнили, что принципиально важно обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов, которые в текущий момент оказались за рубежом. Сейчас это более 40 тыс. человек, большая часть которых находится в странах СНГ, Европы и Азии.

"Мы рекомендовали владельцам карт иностранных платежных систем снять наличные в банкомате любого банка или воспользоваться картами других финансовых организаций, которые не были затронуты санкциями. Наши менеджеры остаются на прямой связи с клиентами, обзванивая их и проводя максимально подробную консультацию. Для всех входящих звонков клиентов из-за рубежа контакт-центр ВТБ организовал выделенную линию и поддержку во всех каналах. Информация о возможных ограничениях доведена до наших клиентов, с которыми мы работаем в режиме 24/7", - добавили в пресс-службе.

24 февраля Великобритания и США объявили о санкциях в отношении ВТБ. Банк добавлен в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). На внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения. Их активы блокируются, вводится запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США.