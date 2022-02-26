British Airways отменила ближнемагистральные рейсы из Хитроу из-за компьютерного сбоя

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Британская авиакомпания British Airways отменила все ближнемагистральные рейсы из лондонского аэропорта Хитроу, запланированные на утро субботы, из-за неисправностей компьютерного оборудования, которые отмечаются с вечера пятницы. В компании подчеркнули, что проблемы не были вызваны хакерской атакой.

"Нам крайне жаль, что из-за продолжающихся технических трудностей, с которыми мы столкнулись, нам пришлось сегодня отменить все ближнемагистральные рейсы из Хитроу до полудня (15:00 мск - прим. ТАСС), - говорится в распространенном компанией заявлении. - Наши дальнемагистральные рейсы, а также все вылеты их аэропортов Гатвик и Лондон Сити будут осуществляться в плановом режиме, однако наши клиенты могут столкнуться с определенными задержками. Наш сайт ba.com продолжает работать".

Клиенты British Airways еще вечером в пятницу начали сталкиваться с задержками и отменами осуществляемых компанией авиарейсов.