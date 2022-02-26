"Юникредит" приостановил выдачу потребкредитов до 4 марта

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Банк "Юникредит" до 4 марта приостановил выдачу потребительских кредитов, при этом заявки кредитная организация по-прежнему принимает. Об этом ТАСС сообщили в службе поддержки банка.

"Сейчас действительно приостановлена выдача кредитов до 04.03. Но при этом вы можете оставить заявку на выдачу кредита в нашем банке, срок рассмотрения заявки - пять дней", - сказал сотрудник "Юникредита".

Он уточнил, что при этом банк не приостанавливал открытие вкладов. ТАСС направил запрос в пресс-службу кредитной организации.

Ранее Великобритания, США, а также еще ряд стран и ЕС объявили о санкциях в отношении российских банков, среди которых "Сбер", ВТБ, "Открытие" и Альфа-банк. "Юникредит" в санкционный список не попал.