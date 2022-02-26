В АТОР сообщили, что до 500 организованных туристов из РФ могут находиться в Болгарии

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. От 300 до 500 клиентов туроператоров могут находиться в настоящее время в Болгарии, которая ночью 26 февраля закрыла воздушное пространство для российских перевозчиков. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

"Исходя из пока неполных данных туроператорских компаний, в Болгарии сейчас могут находиться от 300 до 500 человек из числа организованных туристов. Российские туроператоры в сложившейся ситуации с закрытием воздушного пространства Болгарии для российских самолетов находятся в постоянном контакте с клиентами и обещают принимать индивидуальное решение в каждом случае", - говорится в сообщении.

Как рассказали в компаниях, рассматриваются три варианта возвращения туристов в Россию: предоставление авиабилетов на стыковочные рейсы через Стамбул, продление пребывания туристов в Болгарии за счет туроператоров и принимающих сторон и использование рейсов болгарской авиакомпании Bulgaria Air, которая не приостанавливала полеты в РФ.

Туроператоры обещают, что все заезды в Болгарию с сегодняшнего дня на рейсах российских перевозчиков будут отменены с полным возвратом денежных средств. Туристические власти Болгарии со своей стороны отмечают, что в связи с закрытием воздушного пространства потеряли возможность принять у себя в летнем сезоне около полумиллиона российских туристов, включая собственников недвижимости в стране, отметили в АТОР.

Находящимся в Болгарии туристам следует зарегистрироваться в приложении МИД РФ "Зарубежный помощник", добавили в ассоциации.