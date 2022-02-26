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В Госспецсвязи Украины заявили, что мобильная связь в стране работает стабильно

Пока информации о существенных повреждениях, которые делают невозможным работу сетей, нет

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Мобильные операторы Украины работают без перебоев и стабильно. Об этом в субботу сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации.

"Сети мобильных операторов работают стабильно, возможные перебои могут быть связаны с перегрузкой этих сетей", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Там также уточнили, что "пока информации о существенных повреждениях, которые делают невозможным работу сетей, нет".

С 24 февраля управление сетями осуществляется "в оперативно-чрезвычайном режиме", напомнили в Госспецсвязи Украины.

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